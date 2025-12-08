BIST 11.007
Suriye devrimi kutluyor! Şara Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi

Suriye devrimi kutluyor! Şara Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde "kardeşlik" mesajı verdi.

Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti. Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

Suriye devrimi kutluyor! Şara Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi - Resim: 0

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.

Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.

Suriye devrimi kutluyor! Şara Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi - Resim: 1

Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu. Emevi Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Suriye bayrakları açarak sevinç gösterileri yaptı.

Suriye devrimi kutluyor! Şara Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi - Resim: 2

