UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etti

UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan ettiğini duyurdu. Türk dillerinin küresel görünürlüğünü güçlendiren tarihî karar, 43. Genel Konferans’ta kabul edildi.

Uluslararası Düzeyde Tarihî Bir Adım

UNESCO’nun Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen 43. Genel Konferansı, Türk dili çalışmalarında dönüm noktası kabul edilen bir karara sahne oldu. 3 Kasım 2025 tarihli oturumda 15 Aralık, resmî olarak “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edildi. Karar, Türkiye’nin öncülüğünde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından sunulmuş; toplam 26 ülke tarafından desteklenerek kabul edilmiştir.

UNESCO yetkilileri, bu adımın Türk dillerinin tarihsel derinliğini, kültürel zenginliğini ve uluslararası bilim dünyasındaki yerini güçlendiren önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekmektedir.

Tarihsel Arka Plan: 15 Aralık’ın Sembolik Niteliği

15 Aralık tarihinin seçilmesinin temel gerekçesi, 1893 yılında Danimarkalı bilim insanı Vilhelm Thomsen’in Orhun Yazıtları’nı çözerek Türk dillerinin ortak kökenini bilimsel olarak ortaya koyduğu gün olmasıdır.

VIII. yüzyıla tarihlenen ve Türk runik alfabesinin en erken örneklerini oluşturan bu yazıtlar, Türk dillerinin bilinen en eski yazılı belgeleri olarak hem linguistik hem de kültürel bir miras niteliği taşımaktadır. Bu nedenle 15 Aralık, Türk dilinin yazılı geleneğinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilmekte ve yeni ilan edilen günle sembolik bir anlam daha kazanmış bulunmaktadır.

Türk Dünyasının Diplomasisi: Çok Uluslu Katkı ve Uzun Soluklu Süreç

UNESCO kararının kabul edilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bağlı uluslararası kurumların 2017 yılından bu yana yürüttükleri ortak diplomatik girişimlerin bir sonucudur.

Sürecin başarıya ulaşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın TDT Devlet Başkanlarına yaptığı çağrı, ardından gerçekleştirilen zirveler ve millî komisyonların koordineli çalışmaları belirleyici olmuştur.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’ın UNESCO delegasyonları; konuya ilişkin ortak hafızanın güçlendirilmesi, Türk dillerinin bilimsel araştırmalarının teşviki ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün artırılması yönündeki beklentilerini konferans boyunca dile getirmiştir.

Semerkant’taki Kabul Töreni ve Kültürel Program

Kararın açıklanmasının ardından Semerkant’ta özel bir tören düzenlenmiş; Türk devletlerinin UNESCO temsilcileri, dilbilimciler, tarihçiler, uluslararası kuruluş temsilcileri ve akademisyenler etkinlikte yer almıştır.

Törende Türk kültürü ve mirası elçisi ile “Turan” etno-folklor topluluğu tarafından sahnelenen gösteriler, Türk dünyasının ortak kültürel birikimine gönderme niteliği taşımıştır.

Program, Türk dilinin kadim tarihinden güncel bilimsel çalışmalarına uzanan geniş bir çerçevede değerlendirilmiştir.

Kararın Önemi: Dil Çeşitliliği, Kültürel Sürdürülebilirlik ve Bilimsel İş Birliği

UNESCO’nun aldığı karar, yalnızca kültürel bir sembol değil; aynı zamanda dil çeşitliliği, çok dillilik, kültürlerarası iletişim ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da stratejik bir adımdır.

Türk dilleri bugün 200 milyondan fazla konuşura sahip, geniş bir coğrafyaya yayılmış dil ailesi olarak insanlığın kültürel belleğinde önemli bir yer tutmaktadır.

Bu bağlamda, 15 Aralık’ın uluslararası takvimde yer alması, Türk dillerinin:

korunmasına, gelecek nesillere aktarılmasına, dil bilimi çalışmalarında görünürlüğünün artırılmasına, uluslararası akademik iş birliklerinin çoğalmasına katkı sağlayacaktır.

Kurumlardan Açıklamalar ve Beklentiler

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kararın “Türk medeniyetinin dünya kültürüne yaptığı katkının evrensel düzeyde tescili” niteliği taşıdığı belirtilmiş; her yıl 15 Aralık’ta çeşitli etkinliklerle kutlanacağı ifade edilmiştir.

Türk Dili Kurumu ise yayımladığı duyuruda, kararın tarihî önemine dikkat çekerek, “Dilimiz var oldukça varız.” vurgusunda bulunmuş; tüm paydaşlara teşekkürlerini iletmiştir.

Sonuç olarak denilebilir ki UNESCO’nun 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etmesi, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının uluslararası alanda görünürlük kazanmasını sağlayan güçlü bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu tarihî kararın, hem Türk dili araştırmalarına ivme kazandırması hem de Türk devletleri arasındaki kültürel iş birliğini daha da derinleştirmesi beklenmektedir.