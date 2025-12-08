Ekrem İmamoğlu'nu duruşmada sinirlendi! Bu mu dikkatinizi çekti hakim bey

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasındaki üçüncü duruşma bugün Silivri’de başladı. Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanı "Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi’ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. O dönem maddi durumunuz kötü müydü?” diye sorusuna sinirlendi. İmamoğlu, "Dosyada sizi en çok bu mu etkiledi hakim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız" dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülüyor..

HAKİM İLE TARTIŞTI

İmamoğlu ile hakim arasında gerginlik çıktı. İmamoğlu hakime, "19 yaşındaki bir insanın sahteciliği olmaz. Sizce olur mu hâkim bey?" dedi. Hâkim, "Burada sorgulanan ben değil sizsiniz" diye yanıtladı. İmamoğlu ise hâkime “Gerekirse sorgulanırsınız hâkim bey” diye karşılık verdi. Hâkim İmamoğlu’na “Ne demek istiyorsunuz?” diye sorunca İmamoğlu da “İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız” dedi.

MADDİ DURUM SORUSUNA KIZDI

Savunmasına devam eden İmamoğlu bu kez hakimden gelen 'maddi durum' sorusuna kızdı. İmamoğlu, “Bu absürt davada dört taraf var: 19 yaşındaki ben. Hâlâ 25 yaşında gibi genç hissediyorum, orası ayrı....” ifadelerini kullanırken mahkeme başkanı araya girerek, “19 yaşındaki Ekrem ile ilgili bir soru soracağım. Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi’ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. Maddi durumunuz o zamanlar kötü müydü?” diye sordu. İmamoğlu, hakimin sorusuna şu tepkiyi verdi:



-“Tüm dosyada bu mu dikkatinizi çekti hakim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Bende önyargı oluşmaz ama ilk sorunuz bu olmamalıydı. Size tavsiyem, soruları sormadan önce iyi düşünmeniz, hakim bey.”

"ZAVALLI REKTÖR"

Diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar hakkında konuşan İmamoğlu, “Bu zavallı çıkmış yandaş basına açıklamalar yapıyor. Masalcı, hikayeci rektör. Ben onu ziyaret ettiğimde odasına fotoğrafçı bile alamayan rektör. Diploma iptalinden birkaç gün önce kendisini aradığımda zor durumda olduğunu söyleyen rektör… Yandaş gazetelere konuşarak kendini aklamaya çalışan zor durumdaki rektöre seslenmek istiyorum: Devlet üniversitesi talimatla hareket edemez” şeklinde konuştu.