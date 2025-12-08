BIST 11.142
QNB Türkiye küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvil ihracını gerçekleştirdi

QNB Türkiye, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile toplam 100 milyon dolar tutarında İklim Geçiş Tahvili (Climate Transition Bond) ihracını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işlem, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliğinin (ICMA-International Capital Market Association) Kasım 2025'te yayımladığı İklim Geçiş Tahvili Kılavuzu ile tam uyumlu olarak gerçekleştirilen dünyadaki ilk uygulamalar arasında yer aldı.

Bu yapı, IFC'nin küresel ölçekteki ilk İklim Geçiş Tahvili yatırımı olması açısından uluslararası piyasalarda önemli bir dönüm noktası niteliği taşırken, QNB Türkiye'nin sürdürülebilir finansman alanındaki öncü konumunu daha da güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, geçen yıl Türkiye'nin ilk mavi bono ihracını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bugün ise küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvili ihracını tamamlayarak önemli bir adım daha attıklarını vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

"IFC'nin dünyadaki ilk yatırımını bu tahvil aracılığıyla yapmış olması, Türkiye'nin dönüşüm potansiyeline duyulan güvenin güçlü bir göstergesi. Sağlanan bu kaynak, karbon yoğun sektörlerin düşük karbonlu üretime geçişini hızlandıracak projelerin finansmanında kullanılacak. QNB Türkiye olarak bu dönüşümde aktif sorumluluk üstleniyoruz."

Tan, bankanın 2050 Net Sıfır hedefi kapsamında ilerlediğini, İklim Geçiş Tahvili gibi yenilikçi yapıların bu hedefi somut yatırımlarla desteklediğini belirtti.

IFC Orta Doğu ve Orta Asya Finansal Kurumlar Grubu Bölgesel Endüstri Başkanı Momina Aijazuddin de gelişmekte olan bir piyasada ilk kez gerçekleştirilen bu tür bir ihraca yatırım yaparak, özel sermayeyi bilim temelli, güvenilir karbonsuzlaşma planlarına yönlendirmeyi ve Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine giden yolu hızlandırmayı amaçladıklarını aktardı.

Aijazuddin, "Çığır açan bu yatırım, ekonomi genelinde dönüşümün sağlanabilmesi için enerji verimliliğini geliştirmede ve istihdam yaratmada kritik rol oynayan sanayinin de sürece dahil edilmesi gerekliliğini kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

