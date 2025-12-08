Kuveyt Türk'ten kullanıcılarına 1 milyon ödül bilet değerinde mil

Kuveyt Türk'ün Türk Hava Yolları işbirliğiyle sunduğu Miles&Smiles Kuveyt Türk kartları, son dört yılda müşterilerine toplam 1 milyon ödül bilet değerinde mil kazandırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ün Miles&Smiles Kuveyt Türk kart ailesi, seyahati kolaylaştıran avantaj setiyle büyümesini sürdürürken, söz konusu hizmet 200 bin Miles&Smiles kullanıcısına ulaştı.

Miles&Smiles Kuveyt Türk kartları, Türk Hava Yolları bilet alımlarında "6 lira=1 mil" kazandırırken, sektör genelinde tüm harcamalarda yüksek mil kazanım imkanı sunuyor.

Kuveyt Türk'ün mil kazandıran debit kartını kullanıma sunması, Miles&Smiles programını kredi kartı kullanmak istemeyen müşteriler için de erişilebilir kılıyor.

Güçlü performans Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarının, seyahati yalnızca bir yolculuk olmaktan çıkarıp müşterilerin hayatında iz bırakan "anlamlı bir deneyime" dönüştüren yol arkadaşı olarak konumlanmasını sağlıyor.

Vize reddi teminatını da kapsayan ücretsiz yurt dışı seyahat sigortası

Kartlar, seyahat başlangıcından bitişine kadar 360 derece bir deneyim sunuyor. Kart kullanıcıları, vize reddi teminatını da kapsayan ücretsiz yurt dışı seyahat sigortasından yararlanabiliyor.

Kullanıcılar ayrıca Fulltrip avantajlarıyla uçak bileti alabiliyor ve HalalBooking'de Diamond statüsünün sağladığı indirim ve avantajlara erişebiliyor.

Seyahat sırasında İstanbul Havalimanı İGA ve Sabiha Gökçen loungelarında yüzde 50 indirim sunulurken, havalimanı otopark ve vale hizmetlerinde yıllık 1500 liraya kadar avantaj sağlanıyor. Ayrıca araç kiralama ve konaklamalarda özel indirimler veriliyor.

Yurt dışı harcamalarında komisyon alınmayan Miles&Smiles Kuveyt Türk kartları kapsamında, debit kartı sayesinde müşteriler, debit işlemlerinde kredi kartına göre yüzde 20 daha fazla mil kazanabiliyor. Tüm mil işlemleri ve kart yönetimi Kuveyt Türk Mobil üzerinden takip edilebiliyor.

Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarının avantajları arasında Trendyol, Hepsiburada ve Pazarama'da dönemsel vade farksız taksit imkanları da yer alırken, müşteriler her hafta seçilen bir kategoriden yapacakları harcamalarla ekstra mil kazanımı sağlayabiliyor.

"Kuveyt Türk Miles&Smiles bizim için yalnızca bir kart ürünü değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, hizmetlerinin yalnızca bir kart ürünü değil, kullanıcılarının seyahatlerini kolaylaştıran ve onlara her aşamada değer katan bütünsel bir yol arkadaşlığı modeli olduğunu belirtti.

Dört yılda kullanıcılarına yaklaşık 1 milyon ödül bilete karşılık gelecek değerde mil kazandırmış olmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Oral, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları bilet alımlarında 6'ya 1 mil oranı sunarken, sektör genelinde tüm harcamalarda ise yüksek mil kazanım imkanı sunuyoruz. Seyahati sadece bir ulaşım değil, müşterilerimizin hayatında iz bırakan 'anlamlı bir deneyim' olarak görüyoruz. Avantajlarımızın artan şekilde tercih edilmesi de bu yaklaşımın müşteriler tarafından güçlü biçimde benimsendiğini gösteriyor."