Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni görev!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, formu düşen yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için yeni bir rol planıyor. Tedesco'nun Kerem ve Dorgeles Nene ile özel toplantılar yaparak beklentilerini aktaracağı ve Kerem'e iç forvet rolü vererek ceza sahası etkinliğini artırmayı hedeflediği belirtildi. Bu planın uygulanabilmesi için video analizler ve yeni oyun sistemleri üzerinde çalışılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Benfica'dan sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sezona iyi başlasa da son haftalarda yaşadığı form kaybıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcunun performansındaki düşüş hem teknik heyeti hem de taraftarı endişelendirdi.

TEKNİK HEYET KANATLARI REVİZE EDİYOR

Sarı-lacivertli teknik heyetin, özellikle kanat oyuncularından alınan verimi artırmak için detaylı bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Sabah'ın haberine göre Domenico Tedesco, hem Kerem Aktürkoğlu hem de Dorgeles Nene ile özel toplantılar yapmaya hazırlanıyor.

VİDEO ANALİZ VE YENİ ROL

Tedesco'nun iki futbolcuya beklentilerini net bir şekilde aktaracağı ve son haftalardaki hataları video analizlerle göstereceği aktarıldı. Habere göre İtalyan teknik adam, çizgide oynamaya alışık olan Kerem Aktürkoğlu'na iç forvet rolü vererek ceza sahasına daha fazla girmesini sağlayacak bir oyun sistemi üzerinde çalışıyor.

KEREM'İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Tedesco'nun yeni planıyla genç yıldızın gol yollarında daha etkin bir oyuncuya dönüşmesi hedefleniyor.

