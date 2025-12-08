Monaco-Galatasaray maçına doğru! Pocognoli: Onlara verebileceğimiz en iyi yanıt...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesinde, Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli, Fransa’nın Cap-d'Ail kentindeki AS Monaco FC Antrenman Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Pocognoli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bazı şeyleri değiştirmek için çalışıyoruz. Sahada istikrarı sağlamak hiç kolay değil. Daha fazla güven ve istikrar gerekiyor bundan sonrası için. Burada yarışan diğer kulüpler de var. Hedeflerimize ulaşmak için geleceğe odaklanmalıyız. Galatasaray maçında da yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor."

"Onlara verebileceğimiz en iyi yanıt, iyi bir oyun oynamaktır"

"Oldukça yoğun ve yüksek seviyede bir maç. Hem bireysel hem kollektif bir maç olacak. Ancak bu bizim için pozitif bir şey. 90 dakikamız var. 90 dakikada göreceğiz hangi takım daha iyi tarafını göstecek ve iki takımın da kağıt üzerinde çok iyi kadroları var. Yarınki maçta onlara verebileceğimiz en iyi yanıt, iyi bir oyun oynamaktır. Olumlu durumlara odaklanıp, konsantre olmaya ihtiyacımız var. Yarınki maçtan iyi bir verim alıp, takımı ve taraftarlarımızı memnun etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi özelinde önemli bir maça çıkacağız. Şampiyonlar Ligi’nde kalmak istiyorsak pozitif bir sonuç almalıyız."

"Balagun'u bugün göreceğiz bakalım Galatasaray karşısında oynayabilecek durumda mı, bugün yapılacak antrenman göreceğiz. Bunun dışında kadrodaki diğer oyuncular Galatasaray karşısında oynamaya uygun. Bundan sonraki maçları da düşünmemiz gerekiyor. Bu maçta da ilerlemeyi sürdürmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar az kart görerek sonraki maçları da riske atmamalıyız."

"Monaco'da herkes elini taşın altına sokmaya çalışıyor ve karşılaştığımız sorunları birlikte çözmeye çalışıyoruz. Herkesin bireysel sorunları olabilir ama genel amacımız Monaco takımının başarılı olması. Bize bu hissi verecek olan tabi ki galibiyet. Yenilgilerde ise geliştirmemiz gereken taraflara odaklanacağız. Benimde buradaki görevim oyuncularımı cesaretlendirmek ve pozitif kalmak. Ve umuyorum ki bunun meyvesini almaya başlayacağız. Umarım bu özgüven takıma geri gelecektir."

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.