Futbolda bahis soruşturmasında 29 isme tutuklama talebi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun hakemlerin yasa dışı bahis oynadığına dair tespitleri sonrası başlatılan soruşturma derinleşirken, aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da olduğu 29 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzerine başlayan futbolda yasa dışı bahis soruşturması sürüyor.

29 İSİM İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Futbol dünyasında 'bahis' iddiasına yönelik soruşturmada aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Aralarında Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender'in de bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gözaltına alınan 39 şüphelinin savclılıktaki ifadeleri sürüyor. Şüphelilerin ifadeleri 19 savcı tarafından alınıyor. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek.

ÇAKAR HAKKINDAKİ GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.