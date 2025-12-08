BIST 11.190
DOLAR 42,56
EURO 49,50
ALTIN 5.731,30
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı düşüşe geçti

Altının kilogram fiyatı düşüşe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı gün boyunca dar bir bantta dalgalansa da genel olarak düşüş eğilimine girerek günü yüzde 0,6 değer kaybıyla 5 milyon 815 bin liradan kapattı. Gün içinde 5 milyon 786 bin liraya kadar gerileyen altın, önceki kapanış olan 5 milyon 850 bin liranın altında kalarak fiyatlarda aşağı yönlü seyrin sürdüğünü gösterdi.

Abone ol

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 815 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 786 bin lira, en yüksek 5 milyon 839 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 5 milyon 815 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 850 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 512 milyon 784 bin 664,06 lira, işlem miktarı ise 435,81 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 618 milyon 960 bin 541,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çıtak Yetkili Müessese ile Osmanlı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.850.000,00 4.271,00
En Düşük 5.786.000,00 4.170,00
En Yüksek 5.839.000,00 4.262,00
Kapanış 5.815.000,00 4.173,00
Ağırlıklı Ortalama 5.820.576,39 4.205,17
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.512.784.664,06
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 435,81
Toplam İşlem Adedi 48
ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi’nde 6.hafta başlıyor
Şampiyonlar Ligi’nde 6.hafta başlıyor
Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’i rahatsız etti
Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’i rahatsız etti
İstanbul'da su kesintisi olan 10 ilçe! Salı günü sular bakın saat kaçta gelecek
İstanbul'da su kesintisi olan 10 ilçe! Salı günü sular bakın saat kaçta gelecek
AFAD uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de yağış alarmı...
AFAD uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de yağış alarmı...
Kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi bulundu
Kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi bulundu
Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 3 gündür bu haberle çalkalanıyor
Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 3 gündür bu haberle çalkalanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Uyuyan annesi, babası ve anneannesini öldürdü! "Kulağıma sesler gelmeye başladı" dedi
Uyuyan annesi, babası ve anneannesini öldürdü! "Kulağıma sesler gelmeye başladı" dedi
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
Aksaray'da baltalı dehşet! 5 kişi eve balkondan girip...
Aksaray'da baltalı dehşet! 5 kişi eve balkondan girip...
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü