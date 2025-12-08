BIST 11.224
DOLAR 42,56
EURO 49,61
ALTIN 5.751,52

Dev bankalar 2026'ya yönelik beklentilerini açıkladı! Altın için bomba tahminler

|
Altın 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ons ve gram tarafında görülmemiş seviyeleri test etti. Şimdi yatırımcılar 2026 yılında da yükselişin sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Finans devleri 2026 yılına yönelik beklentilerini açıkladı.

Dev bankalar 2026'ya yönelik beklentilerini açıkladı! Altın için bomba tahminler

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 549 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 51 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı. 2025 yılının yavaş yavaş sonuna yaklaşırken altın almayı düşünenler ve elinde altın bulunanlar, 2026 yılında altındaki hareketliliği merak ediyor. İşte dev bankaların 2026 yılı altın fiyat tahminleri...

Dev bankalar 2026'ya yönelik beklentilerini açıkladı! Altın için bomba tahminler

Deutsche Bank

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 450 dolar

Dev bankalar 2026'ya yönelik beklentilerini açıkladı! Altın için bomba tahminler

Bank of America

2026 yılı altın fiyat tahmini: 5 bin dolar

Dev bankalar 2026'ya yönelik beklentilerini açıkladı! Altın için bomba tahminler

Goldman Sachs

2026 yılı altın fiyat tahmini: 4 bin 900 dolar

