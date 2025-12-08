Dev bankalar 2026'ya yönelik beklentilerini açıkladı! Altın için bomba tahminler

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 549 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 51 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı. 2025 yılının yavaş yavaş sonuna yaklaşırken altın almayı düşünenler ve elinde altın bulunanlar, 2026 yılında altındaki hareketliliği merak ediyor. İşte dev bankaların 2026 yılı altın fiyat tahminleri...