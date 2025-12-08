BIST 11.190
AFAD uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de yağış alarmı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Düzce, Zonguldak ve Bartın'da sağanak, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van'da kar uyarısı yapıldı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamayı göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, bugün kuvvetli sağanağın beklendiği Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın kuvvetli kar yağışının öngörüldüğü Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimleri için "sarı kodlu" uyarı verildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

