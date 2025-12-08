BIST 11.224
SPOR

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, devre arasında ayrılmayı düşünmediğini ve kadroya geri dönmek için mücadele edeceğini belirtti. Kendisine yönelik kadro dışı kararını anlamadığını ifade eden Tosun, affedilecek bir şey yapmadığını ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun, yayıncı kuruluştan Gürler Akgün'e yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Tosun, devre arasında ayrılık ihtimalini kesin bir dille reddederek, " Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"NE YAPTIM Kİ KADRO DIŞI KALDIM?"

Deneyimli golcü, kadro dışı kararı hakkında da konuştu. "Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" diyen Cenk Tosun, sürecin kendisi için şaşkınlık verici olduğunu dile getirdi.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Fenerbahçe'de 1,5 sezonda toplam 29 maçta 415 dakika süre alan Cenk Tosun, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sınırlı süre bulmasına rağmen formayı kapmak için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Golcünün sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

