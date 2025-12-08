Alarko'nun "Sanata İlk Adım" projesi 400 çocuk ve genci sanatla buluşturdu

Alarko Holding, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle hayata geçirdiği "Sanata İlk Adım" projesi kapsamında yıl boyunca çocuklar ve gençlere yönelik atölyeler düzenledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro festivallerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikler, yaklaşık 400 çocuk ve gence sanatın farklı alanlarında deneyim kazanma, kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sundu.

Projeyle Alarko çalışanlarının çocuklarını da kapsayarak topluluk bünyesinde ortak bir kültürel deneyim alanı oluşturulurken, genç nesillerin sanatla büyümesine, yaratıcı dallara katılımlarının artmasına ve sanatsal okur yazarlıklarına nitelikli katkı sunmak hedeflendi. Şirket, projeyi gelecek yıllarda daha da genişleterek sürdürmeyi planlıyor.

Stop-motion atölyesinde gençler kendi kısa filmlerini üretti

'44. İstanbul Film Festivali' kapsamında nisan-haziran döneminde gerçekleştirilen Stop-Motion Animasyon Atölyesi, 14-19 yaş aralığındaki gençleri özgün bir üretim sürecine davet etti.

Gençler, kendi animatif karakterlerini tasarlayıp, yapay zeka destekli animasyon araçlarını kullanarak stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretti.

Kurgu aşamasından ses tasarımına, hikayeden görsel anlatıma kadar animasyonun tüm temel bileşenlerini kapsayacak şekilde tasarlanan atölye sonunda ortaya çıkan kısa filmler, 30 Haziran'da İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, atölyenin yürütücülüğünü üstlenen yönetmen Gökalp Gönen, Anima İstanbul'un kurucusu Mehmet Kurtuluş ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu Merve Dizdar'ın katıldığı çevrim içi kapanış etkinliğinde izleyicilerle buluştu.

Müzik Festivali'nde hip-hop dans atölyeleri düzenlendi

'53. İstanbul Müzik Festivali' kapsamında düzenlenen Hip-Hop Dans Atölyeleri de 14-15 Haziran'da Yıldız Parkı ve Fenerbahçe Parkı'nda, 21 Haziran'da ise İKSV Alt Kat'ta 7-9 ve 10-12 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Dans eğitmenleri Esma Akın ve Aydan Uysal'ın yönettiği atölyelerde çocuklar, ritim duygularını güçlendirirken yaratıcılıklarını ortaya koydu. Müzik ve dansın iç içe geçtiği bu etkinlikler, çocuklara hem özgürce kendilerini ifade etme hem de keyifli anlar yaşama fırsatı sundu.

Sanata İlk Adım projesinin sonraki durağı, 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenen Renk Renk Caz Atölyeleri oldu.

Bu kapsamda 10-12 Temmuz'da 6-12 yaş grubuyla gerçekleşen çalışmalarda, çocuklar Ezgi Daloğlu ile ritim duygularını keşfederken, sanat eğitmeni Uğur Kaya eşliğinde enstrümanları portrelere dönüştürdü, Meltem Ege ile Latin caz ritimlerini, bossa nova ve samba gibi müzik türlerini öğrendi.

'29. İstanbul Tiyatro Festivali' çerçevesinde 9 Kasım'da düzenlenen tiyatro atölyeleri de 4-6 ve 7-9 yaş gruplarındaki çocuklara tiyatro sanatını yakından tanıma fırsatı verdi.

Sevinç Erbulak'ın 'Tiyatroda Bir Gün' kitabından ilhamla şekillenen atölyelerde çocuklar, bir tiyatro oyununun sahnelenme adımlarını öğrendi. Hikayelerden yola çıkarak çizimler yapan çocuklar, sahne arkasını da deneyimlemenin heyecanını yaşadı.

Proje kapsamında, Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle Bahar Elden yürütücülüğünde özel bir atölye de düzenlendi.

Hareket, doğaçlama, resim ve ritmi buluşturan bu yaratıcı drama çalışmasıyla çocuklar, bir oyuncunun sahneye çıkmadan hemen önce yaşadığı coşkulu ve heyecanlı süreci deneyimledi.