BIST 11.217
DOLAR 42,55
EURO 49,62
ALTIN 5.752,99
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da panik yaratan deprem! AFAD açıkladı önce Konyaaltı sonra Serik

Antalya'da panik yaratan deprem! AFAD açıkladı önce Konyaaltı sonra Serik

Antalya sallanıyor. Sabaha karşı meydana gelen 4.3'lük deprem sonrası yeni bir deprem daha kaydedildi. AFAD, Serik ilçesindeki depremin büyüklüğünü 4.9 Kandilli 5.2 olarak duyurdu. Depremler paniğe neden oldu. Prof. Dr. Osman Bektaş da yaptığı açıklamada "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı" dedi.

Abone ol

Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem deprem saat 13.21'de 28.25 km derinlikte kaydedildi.

Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Antalya Konyaaltı ilçesinde sabaha karşı 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

Antalya'da panik yaratan deprem! AFAD açıkladı önce Konyaaltı sonra Serik - Resim: 0

Kandilli'den açıklama

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, sarsıntı kıyı kesimlerde hafif şekilde hissedildi.

6.4'e hazır olun demişti

Prof. Dr. Osman Bektaş "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı" demişti. Bektaş şunları kaydetti:

"Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı! Neden? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan İSPARTA BÜKLÜMÜ FAY ÇIFTİNDE depremsellik 2020 den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir."

Valilikten açıklama

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serik'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de şok gelişme! Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de şok gelişme! Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı
UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etti
UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etti
İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuştu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuştu
TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Sürpriz karar çıkar mı, ekonomistlerden flaş tahmin
TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Sürpriz karar çıkar mı, ekonomistlerden flaş tahmin
Özel harekat polisi Emre Albayrak'ı şehit eden zanlılar kim? Baba ve 2 oğlu meğer...
Özel harekat polisi Emre Albayrak'ı şehit eden zanlılar kim? Baba ve 2 oğlu meğer...
Ekrem İmamoğlu'nu duruşmada sinirlendi! Bu mu dikkatinizi çekti hakim bey
Ekrem İmamoğlu'nu duruşmada sinirlendi! Bu mu dikkatinizi çekti hakim bey
İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yapılacak! İSKİ duyurdu 4 saat boyunca su yok
İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yapılacak! İSKİ duyurdu 4 saat boyunca su yok
Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü
Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
"Türkiye ile imzalanan muhtırayı iptal edin" çağrısı! Libya Yunanistan'a tepki gösterdi
"Türkiye ile imzalanan muhtırayı iptal edin" çağrısı! Libya Yunanistan'a tepki gösterdi
Pegasus, iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı
Pegasus, iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı