Antalya'da panik yaratan deprem! AFAD açıkladı önce Konyaaltı sonra Serik

Antalya sallanıyor. Sabaha karşı meydana gelen 4.3'lük deprem sonrası yeni bir deprem daha kaydedildi. AFAD, Serik ilçesindeki depremin büyüklüğünü 4.9 Kandilli 5.2 olarak duyurdu. Depremler paniğe neden oldu. Prof. Dr. Osman Bektaş da yaptığı açıklamada "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem deprem saat 13.21'de 28.25 km derinlikte kaydedildi.

Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Antalya Konyaaltı ilçesinde sabaha karşı 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Kandilli'den açıklama

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, sarsıntı kıyı kesimlerde hafif şekilde hissedildi.

6.4'e hazır olun demişti

Prof. Dr. Osman Bektaş "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı" demişti. Bektaş şunları kaydetti:

"Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı! Neden? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan İSPARTA BÜKLÜMÜ FAY ÇIFTİNDE depremsellik 2020 den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir."

Valilikten açıklama

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serik'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.