TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Sürpriz karar çıkar mı, ekonomistlerden flaş tahmin

Gözler TCMB'nin faiz kararında... Bu hafta açıklanması beklenen faiz kararı öncesi ekonomistlerin tahminleri dikkat çekti.Ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı.

Yüzde 39,50'ye çekilmişti

Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.

Enflasyondaki düşüş sonrası...

Türkiye'de kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu kritik verinin ardından uzman isimlerden faize yönelik dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

200 baz puanlık faiz indirimi de beklentiler dahilinde

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz enflasyonun beklentinin çok altında, hatta anketlerde beklenen en düşük enflasyon tahminlerinin bile altında gerçekleştiğine dikkati çekti.

TCMB'ye ilişkin faiz indirim beklentilerine değinen Eryılmaz, "Merkez Bankasının bu ay 150 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyorum. Hatta piyasada 200 baz puanlık faiz indirimi beklentiler dahiline girdi." dedi.

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de kasım ayı enflasyon verilerinin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha hızlı bir patikaya girdiğine işaret eden önemli sinyaller içerdiğini belirtti.

Enflasyonun beklentilerin belirgin şekilde altında kalmasının TCMB'nin bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde elini kuvvetlendirdiğini belirten Gözgör, şunları kaydetti:

"Mevcut veri seti, TCMB'ye sıkı para politikası duruşundan taviz vermeden faiz indirimi döngüsünü başlatabilmesi için gerekli manevra alanını sağlıyor. Bu çerçevede, TCMB'nin aralık toplantısında 200 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 37,5 seviyesine çekmesini bekliyoruz. Bu adım, reel faiz görünümünü bozmadan, piyasa beklentileriyle uyumlu bir gevşeme süreci olabilecektir."