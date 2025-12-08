SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan MHP'yi küplere bindirecek anket açıkaması

MHP Terörsüz Türkiye süreci için ezber bozan adımlara imza atmıştı. İmralı'da Öcalan ile yüz yüze teması da Devlet Bahçeli sağlamıştı. Peki Milliyetçi cepheden gelen bu 'ezber bozan' adımlar kamuoyunda nasıl karşılandı? Bu konuda SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı'dan gelen anket açıklaması olay oldu. Hakan Bayrakçı'nın iddiasına göre MHP'nin oy oranı 25 yılın en düşük seviyesine indi.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı Youtube'da katıldığı bir söyleşideki açıklamaları ile gündem oldu. MHP cephesini kızdıracak anket verilerine paylaşan Hakan Bayrakçı, Devlet Bahçeli’nin süreçteki söylemlerine yönelik genel kamuoyu yaklaşımının belirgin biçimde ikiye ayrıldığını anlattı. Bayrakçı'nın açıklamasına göre 'MHP'nin süreçteki rolüne destek' verenlerin önemli bir bölümünü DEM Parti seçmeni oluşturuyor. DEM'in ardından MHP ve AK Parti seçmenleri en çok destek veren kesim.

MHP SON 25 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Anketlerde en dikkat çekici başlıklardan biri MHP’nin oy oranları oldu. Hakan Bayrakçı, MHP’nin uzun yıllardır görülmeyen bir seviyeye gerilediğini belirterek şu bilgiyi paylaştı:

-“Bu ay partiyi yüzde 4,4 ölçtük. Son 25 yılın en düşük seviyesi.”

-‘Kurucu önder’ ifadesi MHP’lilerde ciddi tepki uyandırdı.

Bu düşüşün MHP tabanının sürece verilen desteğe tam anlamıyla onay vermemesinden kaynaklandığını belirten Hakan Bayrakçı, AK Parti seçmeninin konuyla ilgili tutumunun daha temkinli olduğuna dikkat çekti. Bayrakçı, iCHP seçmeninin ise süreçte özellikle Öcalan’ın görünürlüğünün artmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

ÖCALAN VE DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI MI?

Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik kamuoyu yaklaşımı da bu programda gündeme geldi. Bayrakçı, bu soruya yüzde 45,3 oranında “Evet” cevabı geldiğini ve bunun partiler üstü bir eğilim olarak okunabileceğini belirtti. Aynı sorunun Abdullah Öcalan için sorulması ise tam tersi bir tablo ortaya çıkardı.

Hakan Bayrakçı, araştırmada yüzde 77,9 oranında “Hayır, serbest bırakılmamalı” yanıtı alındığını, “Evet” diyenlerin ise yalnızca yüzde 9,1’de kaldığını açıkladı. “Türkiye’nin yüzde 88’i bu konuda son derece hassas.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU CASUS MU SORUSU

Programda Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik “casusluk” iddiası da ele alındı. Hakan Bayrakçı, bu soruya yüzde 53,8’in “Hayır, casusluk suçu işlediğini düşünmüyorum” dediğini, yüzde 24,7’nin ise “Evet” yanıtını verdiğini söyledi.

CHP YÜZDE 35-36 ZAFER PARTASİ YÜZDE 4

Hakan Bayrakçı, CHP’nin oy oranlarında yüzde 35–36 bandının korunduğunu, Zafer Partisi’nin yaklaşık yüzde 4 seviyesinde seyrettiğini, Yeniden Refah Partisi’nin ise yüzde 2–2,5 aralığında olduğunu belirtti.