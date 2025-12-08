BIST 11.142
İstanbul'dan son dakika haberi! Çekmeköy'de özel harekat polisi şehit edildi

İSTANBUL Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonundan son dakika haberleri geldi. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Çıkan çatışmada saldırgan öldürülürken 2 kişi de yakalandı.

İSTANBUL Çekmeköy'deki operasyondan son dakika haberleri arka arkaya geldi. Uyuşturucu baskını sırasında evden polise ateş açıldı. Çatışmada bir polis şehit oldu, saldırganlardan biri öldürüldü, iki kişi sağ ele geçirildi.

EVE OPERASYONDA ÇATIŞMA
Valilikten yapılan açıklamada, emniyet ekiplerinin saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlediği bildirildi. 

YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine açılan ateşte Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emre Albayrak şehit oldu.  Albayrak'ın acı haberini duyuran İstanbul Valiliği şu açıklamayla duyurdu:
-"İlimizde narkotik arama sırasında emniyet güçlerine yönelik saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet rejimi. Kahraman polisimizin ruhu şâd, makamı âli olsun. Kederli ailemizin, emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun." 

İstanbul'dan son dakika haberi! Çekmeköy'de özel harekat polisi şehit edildi - Resim: 0
Özel Harekat Polisi Emre Albayrak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Emre Albayrak'ın kurtarılamadığı ve şehit olduğu haberi geldi. 

1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Çekmeköy'deki uyuşturucu evinde çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürüldü, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit haberini videolu bu paylaşımla duyurdu:

