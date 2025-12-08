BIST 11.190
İstanbul'da su kesintisi olan 10 ilçe! Salı günü sular bakın saat kaçta gelecek

İSTANBUL'da 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek. İSKİ 9 Aralık salı günü saat 10.00'da su kesintisine gidecek. Bu 10 ilçeye sular saat 14.00'dan sonra gelecek. Su kesintisi olacak ilçelere bakın...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında sular saat 10.00'da kesilecek. Suların yeniden gelmesi saat 14.00'ı bulacak. Su alamayacak bölgeler şu şekilde:

"Eyüpsultan'da Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.

Kağıthane'de Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.

Beyoğlu'nda Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni mahalleleri.

Şişli'de Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.

Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.

Esenler'de Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.

Bağcılar'da Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.

Gazi̇osmanpaşa'da Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.

Sultangazi'de Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.

Bayrampaşa'da Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri."

