İki büyük deprem geçiren kent sulara gömüldü! Turistler o şehre akın ediyor...
Atlattığı iki büyük deprem sonrası sulara gömülen batık şehre şimdi artık turistler akın ediyor. Burası Akdeniz'in en görkemli şehirlerinden biri.
Akdeniz'de 6. yüzyılda meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından denizin altında kalan Kekova Bölgesi, bugün hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi. Bir zamanlar canlı bir Likya yerleşimi olan bu alan, büyük felaketin ardından sular altında kalarak adeta tarihin donmuş bir anını günümüze taşıyor. Günümüzde tekne turlarıyla gezilen Batık Şehir’in kalıntıları, berrak denizin altından hâlâ net bir şekilde görülebiliyor.
Uzmanlar, depremlerin Likya uygarlığını derinden sarstığını belirterek M.S. 141 yılında yaşanan büyük yıkımın toparlanmalarına bile fırsat vermediğini ifade etti.
529 ve 540 yıllarında yaşanan iki felaket Likya'nın kıyı kesimlerini tamamen sualtına gömdü. Tsunami ve salgın hastalıklarla beraber uygarlık resmen yok oldu.
DEPREMLERLE BERABER ŞEHİRLER SULARA GÖMÜLDÜ
Depremler sadece Kekova'yı değil Andriake, Finike ve Kaş çevresindeki bütün yerleşimleri etkiledi. Ve şehirler denize doğru 2 metren fazla gömüldü ve kıyıdaki tüm kentler sular altında kaldı.
Günümüzde teknelerin üzerinden geçtiği merdivenler, duvarlar ve yarısı suyun altında kalan yapılar büyük çöküşün izleri arasında yer alıyor.
Kekova’nın üst kesimlerinde Bizans dönemine ait yaşam izleri bulunsa da, sahil bölgelerinde antik çağdaki hayat tamamen sonlandı. Özellikle Simena, Teimiussa, Aperlai ve Kekova Adası çevresindeki pek çok yapı, batışın ardından terk edildi.