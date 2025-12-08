İki büyük deprem geçiren kent sulara gömüldü! Turistler o şehre akın ediyor...

Akdeniz'de 6. yüzyılda meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından denizin altında kalan Kekova Bölgesi, bugün hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi. Bir zamanlar canlı bir Likya yerleşimi olan bu alan, büyük felaketin ardından sular altında kalarak adeta tarihin donmuş bir anını günümüze taşıyor. Günümüzde tekne turlarıyla gezilen Batık Şehir’in kalıntıları, berrak denizin altından hâlâ net bir şekilde görülebiliyor.