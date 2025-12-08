BIST 11.190
Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 3 gündür bu haberle çalkalanıyor

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyü kırsalından gelen haber kan dondurdu. Başı kesik olarak cesedi bulunan çoban Ferdi Özdemir'in katilini bulmak için jandarma çalışma yapıyor. 39 yaşındaki çobanın kayıp olan başını bulmak için kadavra köpekleri kullanılıyor.

ISPARTA Keçiborlu'da yanmış bir aracın yanında kayıp olarak aranan Ferdi Özdemir'in cesedi bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'in başı kesilmişi ve kesik baş cesedinin yanında bulunmuyordu. Isparta'ya dehşete düşüren çoban haberiyle 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ise 3 gündür kesik başı arıyor. Isparta Valisi Abdullah Erin, "Bu cinayet aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram" dedi. 

ARACI YAKIP BAŞINI ALDILAR

Ferdi Özdemir'i öldüren zanlılar çobanın aracını ateşe verip lastiklerini kestiler. Cesedi olay yerinde bırakan zanlılar çobanın başını ise aldılar. Korkunç olayla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı’ndan da uzman bir ekip Isparta’ya gelerek soruşturmayı derinleştirdi. Olay yerinde çok sayıda askeri personel arazide ve ormanlık alanda kesik başı aradı. 3 gündür devam eden çalışmalarda bugün de kesik baş bulunamadı. 

Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 3 gündür bu haberle çalkalanıyor - Resim: 0

"UYKU BİZE HARAM"
Bomba32'nin haberine göre Isparta Valisi Abdullah Erin, korkunç olayda hayatını kaybeden Ferdi Özdemir’in ailesine başsağlığında bulunmak üzere yaşadıkları Aydoğmuş köyüne geldi. 

Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 3 gündür bu haberle çalkalanıyor - Resim: 1

Taziye ziyaretinin ardından acılı baba ile birlikte kameralar karşısına geçen Vali Abdullah Erin şunları söyledi:
-‘Bu olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarak hesap vermesi için jandarma ve emniyet güçlerimizle birlikte aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

-Bu konuyla ilgili olarak 4 kişi gözaltında tutuluyor gelişmelere göre yeni gözaltılar olabilir.

-Jandarma Genel Komutanlığımızdan bu konunun aydınlatılması amacıyla uzman bir ekip istedik ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde birçok olayın aydınlatılmasını sağlayan ekibimiz kısa sürede gelerek çalışmalara başladı. Yine eğitimli bir kadavra köpeği ile arazide araştırma çalışmalarımız devam ediyor.

-Şu anlık yeni bir gelişme yok ama bu olay aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram.

JANDARMAMIZDAN VALİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

Oğlu vahşice öldürülen baba Ramazan Özdemir de; “Sayın valimiz ve Jandarma Komutanımızdan askerlerimizden Allah razı olsun. Bundan hiçbir şüphem yok. Başka söyleyecek bir şeyim yok’ diyebildi.

ARACININ ÖNÜNÜ KİM KESTİ?

Çoban Ferdi Özdemir olayın yaşandığı gün saat 20.00 sıralarında köy içerisindeki marketten alışveriş yaptı. Marketteki alışveriş anı güvenlik kamerasından tespit edildi. 

Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 3 gündür bu haberle çalkalanıyor - Resim: 2

Çoban alış veriş sonrası dağdaki keçilerinin yanına gitmek üzere aracıyla yola çıktı. Ferdi Özdemir’in Dinar- Isparta karayolunu geçtikten sonra arazi yoluna girdiği ve yaklaşık 1 kilometre ileride aracının önünün kesildiği belirlendi. Burada bıçaklanarak öldürülen Ferdi Özdemir'in başı kesildi. 

