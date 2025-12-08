BIST 11.224
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin ilk yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki devrimin yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yıllar süren zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyelileri özgürlüğüne kavuşturan "8 Aralık Devrimi"nin birinci yılını tebrik etti.

Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olanları rahmetle yad ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin en kalbi selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

