LC Waikiki yeni yıl koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu

LC Waikiki, yeni yıl koleksiyonuyla her yaşa, zevke ve bütçeye hitap eden hediye alternatiflerini müşterilerine sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, LCW Home, LCW Dream ve aksesuar kategorilerinde sunduğu geniş ürün yelpazesiyle yeni yıl coşkusunu artırıyor.

LC Waikiki, bu dönemi stil, konfor ve neşeyle karşılamak isteyenler için çok sayıda hediye seçeneğini bir araya getiriyor.

Pijama takımlarından battaniyelere, ışıltılı çantalardan parfüm setlerine, örgü atkı-bere takımlarından ev dekorasyon ürünlerine kadar pek çok alternatif, LC Waikiki'nin yeni yıl koleksiyonunda bulunabiliyor.

Kışın sıcak dokularıyla şıklığını tamamlamak isteyenler için kürk detaylı montlar, triko kazaklar ve kadife elbiseler ideal seçenekler arasında yer alırken, miniklere özel karakterli pijamalar, renkli kazaklar ve pelüş aksesuarlar da koleksiyonun öne çıkanları arasında yer alıyor.

