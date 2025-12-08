BIST 11.218
DOLAR 42,56
EURO 49,62
ALTIN 5.761,36
HABER /  EKONOMİ

İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 24-30 Kasım arasında günlük ortalama 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 24-30 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1288 uçuşla Londra Heathrow, 1259 uçuşla Amsterdam, 1221 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1193 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 738 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuştu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuştu
TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Sürpriz karar çıkar mı, ekonomistlerden flaş tahmin
TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Sürpriz karar çıkar mı, ekonomistlerden flaş tahmin
Özel harekat polisi Emre Albayrak'ı şehit eden zanlılar kim? Baba ve 2 oğlu meğer...
Özel harekat polisi Emre Albayrak'ı şehit eden zanlılar kim? Baba ve 2 oğlu meğer...
Ekrem İmamoğlu'nu duruşmada sinirlendi! Bu mu dikkatinizi çekti hakim bey
Ekrem İmamoğlu'nu duruşmada sinirlendi! Bu mu dikkatinizi çekti hakim bey
İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yapılacak! İSKİ duyurdu 4 saat boyunca su yok
İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yapılacak! İSKİ duyurdu 4 saat boyunca su yok
Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü
Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
"Türkiye ile imzalanan muhtırayı iptal edin" çağrısı! Libya Yunanistan'a tepki gösterdi
"Türkiye ile imzalanan muhtırayı iptal edin" çağrısı! Libya Yunanistan'a tepki gösterdi
Pegasus, iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı
Pegasus, iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı
İzmir'de yılbaşı öncesi 860 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de yılbaşı öncesi 860 litre etil alkol ele geçirildi
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan MHP'yi küplere bindirecek anket açıkaması
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan MHP'yi küplere bindirecek anket açıkaması
Kulu Adliyesi’nde kadın memur milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Her şeyi itiraf etti
Kulu Adliyesi’nde kadın memur milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Her şeyi itiraf etti