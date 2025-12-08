BIST 11.218
Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü

Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samsunsporlu futbolcu Anthony Musaba'nın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev alarak küle döndü.

Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü - Resim: 0

Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü - Resim: 1

