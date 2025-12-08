BIST 11.218
DOLAR 42,56
EURO 49,62
ALTIN 5.761,36
HABER /  DÜNYA

"Türkiye ile imzalanan muhtırayı iptal edin" çağrısı! Libya Yunanistan'a tepki gösterdi

"Türkiye ile imzalanan muhtırayı iptal edin" çağrısı! Libya Yunanistan'a tepki gösterdi

Libya Temsilciler Meclisi, Yunanistan’dan gelen "Türkiye ile imzalanan deniz yetki muhtırasını iptal edin" çağrılarına tepki göstererek, "Libya’nın egemenliğine saygı gösterin, içişlerine müdahale etmeyin" açıklamasında bulundu.

Abone ol

Libya Temsilciler Meclisi internet sitesinde, Meclis Başkanı Yardımcısı Misbah Duma'nın, Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Michail Kaklamanis'in ifadelerine tepki açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "Yunan yetkililerin, özellikle son olarak Meclis Başkanı Kaklamanis'in Libya'nın içişlerine müdahale ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlal edilmesi yönündeki tekrar eden çağrılarının şaşkınlık ve üzüntüyle takip edildiği" belirtildi.

Libya'nın tam egemen bir devlet olduğu, kararlarına müdahale edilmesini veya herhangi bir dış tarafın kendisine siyasi yönelimler dayatmasının reddedildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet tarafından akdedilen anlaşmalar, uluslararası hukuk ve normlara tabi egemen kararlardır ve hiçbir ülke Libya'ya bunları onaylama veya iptal etme konusunda emir verme hakkına sahip değildir."

Libya'nın kararlarının kaynağının Libya halkını temsil eden meşru kurumlar olduğu ve başka bir ülkenin talimatını gerektirmediği aktarılan açıklamada, "Deniz sınırlarının belirlenmesiyle ilgili anlaşmazlıklarda çözüm için diplomasiden yoksun medya açıklamaları değil, uluslararası yasal çerçeveler referans alınır. Yunan tarafını itidale, Libya'nın egemenliğine saygı göstermeye ve Libya'nın içişlerine müdahale etme girişimlerini durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Meclis Başkanı Kaklamanis'in, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisinin onaylamamasını isteyerek, Libya'nın bu muhtırayı iptal etmesi çağrısında bulunduğu belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Pegasus, iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı
Pegasus, iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı
İzmir'de yılbaşı öncesi 860 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de yılbaşı öncesi 860 litre etil alkol ele geçirildi
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan MHP'yi küplere bindirecek anket açıkaması
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan MHP'yi küplere bindirecek anket açıkaması
Kulu Adliyesi’nde kadın memur milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Her şeyi itiraf etti
Kulu Adliyesi’nde kadın memur milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Her şeyi itiraf etti
Milyonlarca kadın çalışanı ilgilendiren 'izin' kararı
Milyonlarca kadın çalışanı ilgilendiren 'izin' kararı
QNB Türkiye küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvil ihracını gerçekleştirdi
QNB Türkiye küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvil ihracını gerçekleştirdi
Fatih Tekke ile Trabzonspor kötü günleri geride bıraktı
Fatih Tekke ile Trabzonspor kötü günleri geride bıraktı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı kolay soruda joker kullandı! Seyirciye söylediği söz olay oldu...
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı kolay soruda joker kullandı! Seyirciye söylediği söz olay oldu...
İstanbul'dan son dakika haberi! Çekmeköy'de özel harekat polisi şehit edildi
İstanbul'dan son dakika haberi! Çekmeköy'de özel harekat polisi şehit edildi
İmralı görüşmesinin 'mahrem' tutanağı! İsmail Saymaz'dan bilinmeyen detaylar
İmralı görüşmesinin 'mahrem' tutanağı! İsmail Saymaz'dan bilinmeyen detaylar
Juventus'a büyük şok! Milli yıldız Kenan yıldız elinden geleni yaptı
Juventus'a büyük şok! Milli yıldız Kenan yıldız elinden geleni yaptı
1 Ocak'a kadar mutlaka başvurun! Tapu sahipleri dikkat 3 katı ödenecek
1 Ocak'a kadar mutlaka başvurun! Tapu sahipleri dikkat 3 katı ödenecek