BIST 11.171
DOLAR 42,55
EURO 49,60
ALTIN 5.757,38
HABER /  GÜNCEL

Kulu Adliyesi’nde kadın memur milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Her şeyi itiraf etti

Kulu Adliyesi’nde kadın memur milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Her şeyi itiraf etti

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nden kilolarca altın ve gümüş çalınmasının yankıları sürerken bir soygun haberi de Konya’dan geldi. Kulu Adliyesi’nde adli emanette görevli A.S.S.’nin milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundan yapılan ve değeri 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüş soygununun yankıları sürerken bir soygun haberi de Konya’dan geldi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre edinilen bilgilere göre; Konya’da Kulu Adliyesi’nde adli emanet görevlisi A.S.S., isimli memur kadın icralardan, ve hazine adına milli emlaktan yatan paraları zimmetine geçirdi.

Kulu Adliyesi’nde kadın memur milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Her şeyi itiraf etti - Resim: 0HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
İstanbul’daki soygunun patlak vermesinin ardından tüm adliyelerdeki adli emanetlerde denetim yapılması üzerine A.S.S., paniğe kapıldı. Savcılığa giden A.S.S., kendisini ihbar etti ve her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine Savcılık soruşturma başlattı. A.S.S., alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Konya Cezaevi’ne konuldu.

6,5 MİLYON LİRA PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ
A.S.S’nin zimmetine geçirdiği paranın miktarının 6,5 milyon lirayı bulduğu ileri sürülürken, A.S.S’nin paralarla sanal bahis oynadığı iddia edildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ GELİNİ
Öte yandan paraları zimmetine geçiren A.S.S.’nin Kulu’da önceki dönemlerde Kulu Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan AK Partili İsmail Selvi’nin gelini olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Emanet kasasının soyulmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı! Kayınpederi, kayınvalidesi...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlardan otomatik kesilecek
Foto Galeri Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlardan otomatik kesilecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca kadın çalışanı ilgilendiren 'izin' kararı
Milyonlarca kadın çalışanı ilgilendiren 'izin' kararı
QNB Türkiye küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvil ihracını gerçekleştirdi
QNB Türkiye küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvil ihracını gerçekleştirdi
Fatih Tekke ile Trabzonspor kötü günleri geride bıraktı
Fatih Tekke ile Trabzonspor kötü günleri geride bıraktı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı kolay soruda joker kullandı! Seyirciye söylediği söz olay oldu...
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı kolay soruda joker kullandı! Seyirciye söylediği söz olay oldu...
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
İstanbul'dan son dakika haberi! Çekmeköy'de özel harekat polisi şehit edildi
İstanbul'dan son dakika haberi! Çekmeköy'de özel harekat polisi şehit edildi
İmralı görüşmesinin 'mahrem' tutanağı! İsmail Saymaz'dan bilinmeyen detaylar
İmralı görüşmesinin 'mahrem' tutanağı! İsmail Saymaz'dan bilinmeyen detaylar
Juventus'a büyük şok! Milli yıldız Kenan yıldız elinden geleni yaptı
Juventus'a büyük şok! Milli yıldız Kenan yıldız elinden geleni yaptı
1 Ocak'a kadar mutlaka başvurun! Tapu sahipleri dikkat 3 katı ödenecek
1 Ocak'a kadar mutlaka başvurun! Tapu sahipleri dikkat 3 katı ödenecek
Suriye devrimi kutluyor! Şara Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi
Suriye devrimi kutluyor! Şara Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi
Yerlikaya açıkladı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı
Yerlikaya açıkladı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı
Baş ağrısı ve nöbetler beyin tümörünün habercisi olabilir
Baş ağrısı ve nöbetler beyin tümörünün habercisi olabilir