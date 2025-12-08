Özel harekat polisi Emre Albayrak'ı şehit eden zanlılar kim? Baba ve 2 oğlu meğer...

İSTANBUL Çekmeköy'de bir eve düzenlenen baskında özel harekat polisi Emre Albayrak şehit edildi. 1 yıllık evli olan özel harekatçı polisi şehit eden zanlıların kimlikleri ve sabıka kaydı ortaya çıktı. Çatışmanın yaşandığı evdekilerin Cemal A. ile oğulları Ramazan ve Çetin A. olduğu ortaya çıktı. Baba ve oğullarının bir çok suçtan sabıka kaydı var.

İSTANBUL Çekmeköy'deki uyuşturucu evinde çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Emre Albayrak şehit edilmişti. Evin sahibi olan ve bir polisi şehit eden saldırganların kimlikleri ve suç dosyaları ortaya çıktı. Söz konusu evde baskın sırasında Cemal A. ve oğulları Ramazan A. ile Çetin A. bulunuyordu. Cemal A. ile oğullarının silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Özel harekat ekipleri ile yapılan baskında çatışma çıktı.

POLİSİ ŞEHİT EDEN HANGİSİ?

İstanbul Valiliği açıklamasına göre özel harekat polisini şehit eden 35 yaşındaki Ramazan A. isimli şahıstı. Bu kişi çatışmada öldürüldü, babası ve kardeşi ise sağ ele geçirildi. Özel harekat polisini şehit eden Ramazan A'nın suç kaydı ise hayli kabarık. Savcılıktan gelen son bilgilere göre 10 suç kaydı bulunan Ramazan A'nın sabıka dosyasındaki suçları şöyle:

-4 adet Kasten Yaralama

-2 adet Tehdit,

-Hakaret

-1 adet Bilişim Yolu İle Hırsızlık.

-Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak

-Kötü muamele

BABA VE DİĞER OĞLUN SABIKASI

Evin sahibi olan 58 yaşındaki baba Cemal A.'nın 1, oğlu Çetin A.'nın ise tam 21 suçtan sabıka kaydı çıktı. 27 yaşındaki Çetin A'nın sabıka kaydında çocuk kaçırma suçu da bulunuyor. Dosyalarındaki suçlar şöyle:

Baba Cemal A.

- Kasten yaralama

Oğlu Çetin A.

-2 adet Tehdit,

-Hakaret

-2 adet Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

-3 adet Kasten Yaralama

-2 adet TCK 191

-Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak",

-Görevi yaptırmamak için direnme

-Kötü muamele

-Çocuğun kaçırılması

-Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma.

-Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti