"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar ise...

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Zorbay Küçük...

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ahmet Çakar'ın tedavisi sürüyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

