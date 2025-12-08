Tehdit, kürtaj, yasak aşk iddiaları vardı! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında otel görevlisi Lara G.'nin suç duyurusu üzerine soruşturma açılmıştı. Otel çalışanının şikayeti üzerine yürütülen soruşturma sonuçlandı. Bakın karar ne oldu. İşte detaylar...
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında "hamilelik ve baskı" iddialarıyla soruşturma açılmıştı. Bir süredir yürütülmekte olan soruşturmada sona gelindi. Savcılık, iddiaları doğrulayacak delil bulamadı ve dosya takipsizlikle kapatıldı. Peki neler yaşanmıştı? İşte detaylar...
OTEL GÖREVLİSİNİN İDDİALARI GÜNDEME OTURMUŞTU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mayıs ayında ortaya atılan iddialar sonrası Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Sabri Sarıoğlu hakkında başlatılan soruşturmayı sonuçlandırdı. Otel çalışanı Lara G., Sarıoğlu'ndan hamile kaldığını ve baskı altında gebeliğini sonlandırdığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu iddialar spor ve magazin camiasında geniş yankı uyandırmıştı.
SAVCILIK: İDDİALARI DESTEKLEYEN DELİL YOK
Soruşturma sürecinde tarafların ifadeleri, kayıtlar ve sunulan belgeler detaylı şekilde incelendi. Sabah'ın haberine göre savcılık, Lara G.'nin iddialarını doğrulayacak somut bir delil veya bulguya rastlamadı. Teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından, Sarıoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.
TAKİPSİZLİK KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
Savcılığın takipsizlik kararı, dosyada suç işlendiğine dair yeterli kanıt bulunmadığı anlamına geliyor. Böylece Sarıoğlu hakkındaki soruşturma sona erdi.