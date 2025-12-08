Tehdit, kürtaj, yasak aşk iddiaları vardı! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

SAVCILIK: İDDİALARI DESTEKLEYEN DELİL YOK

Soruşturma sürecinde tarafların ifadeleri, kayıtlar ve sunulan belgeler detaylı şekilde incelendi. Sabah'ın haberine göre savcılık, Lara G.'nin iddialarını doğrulayacak somut bir delil veya bulguya rastlamadı. Teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından, Sarıoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.