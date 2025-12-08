Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlardan otomatik kesilecek

EMEKLİ MAAŞINDAN BORÇ KESİLME DÖNEMİ

SGK’ya borcu olan emeklilerin maaşından %25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borcu, idari para cezası… hepsi maaşlardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, SGK tarafından düzenlenecek. Yürürlük: 1 Ocak 2026.