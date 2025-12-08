BIST 11.171
DOLAR 42,55
EURO 49,60
ALTIN 5.757,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de yılbaşı öncesi 860 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de yılbaşı öncesi 860 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyonette sahte içki yapımında kullanıldığı öne sürülen 860 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bornova'da bir kamyonetle etil alkol taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Durdurulan kamyonette yapılan aramada, 860 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan MHP'yi küplere bindirecek anket açıkaması
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan MHP'yi küplere bindirecek anket açıkaması
Kulu Adliyesi’nde kadın memur milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Her şeyi itiraf etti
Kulu Adliyesi’nde kadın memur milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Her şeyi itiraf etti
Milyonlarca kadın çalışanı ilgilendiren 'izin' kararı
Milyonlarca kadın çalışanı ilgilendiren 'izin' kararı
QNB Türkiye küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvil ihracını gerçekleştirdi
QNB Türkiye küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvil ihracını gerçekleştirdi
Fatih Tekke ile Trabzonspor kötü günleri geride bıraktı
Fatih Tekke ile Trabzonspor kötü günleri geride bıraktı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı kolay soruda joker kullandı! Seyirciye söylediği söz olay oldu...
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı kolay soruda joker kullandı! Seyirciye söylediği söz olay oldu...
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
İstanbul'dan son dakika haberi! Çekmeköy'de özel harekat polisi şehit edildi
İstanbul'dan son dakika haberi! Çekmeköy'de özel harekat polisi şehit edildi
İmralı görüşmesinin 'mahrem' tutanağı! İsmail Saymaz'dan bilinmeyen detaylar
İmralı görüşmesinin 'mahrem' tutanağı! İsmail Saymaz'dan bilinmeyen detaylar
Juventus'a büyük şok! Milli yıldız Kenan yıldız elinden geleni yaptı
Juventus'a büyük şok! Milli yıldız Kenan yıldız elinden geleni yaptı
1 Ocak'a kadar mutlaka başvurun! Tapu sahipleri dikkat 3 katı ödenecek
1 Ocak'a kadar mutlaka başvurun! Tapu sahipleri dikkat 3 katı ödenecek
Suriye devrimi kutluyor! Şara Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi
Suriye devrimi kutluyor! Şara Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi