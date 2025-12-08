BIST 11.190
DOLAR 42,56
EURO 49,50
ALTIN 5.731,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uyuyan annesi, babası ve anneannesini öldürdü! "Kulağıma sesler gelmeye başladı" dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uyuyan annesi, babası ve anneannesini öldürdü! "Kulağıma sesler gelmeye başladı" dedi

ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evde uyuyan annesi, babası ve anneannesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Olay gecesi silah seslerine uyandığını iddia eden sanık "9 yıl önce bacağım kırılmıştı. Gittiğim hastanede bacağıma dinleme cihazı takıldı. Bir süre sonra bu cihazdan kulağıma 'ölürsen şehit olursun' yönünde sesler gelmeye başladı." dedi.

Abone ol

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Aydın (27) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da avukatının yer aldığı müdafiler katıldı. Aydın, savunmasında, cinayetleri kendisinin işlemediğini öne sürdü. Olay gecesi silah seslerine uyandığını iddia eden Aydın, şu beyanda bulundu:

-"Silah seslerini duyunca hemen acil sağlık ekipleri ve polisi aramaya çalıştım ama meşguldü. Sonradan tekrar aradım. Tabancam yan taraftaki yatak odasındaydı. Eylemi gerçekleştiren kişilerin gittiğini anlayınca maktullerin olduğu odaya gittim, yerde yatıyorlardı. 

-Annem, babam ve anneannemi öldürmedim. 9 yıl önce bacağım kırılmıştı. Gittiğim hastanede bacağıma dinleme cihazı takıldı. Bir süre sonra bu cihazdan kulağıma 'ölürsen şehit olursun' yönünde sesler gelmeye başladı."

Bakanlık avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Aydın'ın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
Aksaray'da baltalı dehşet! 5 kişi eve balkondan girip...
Aksaray'da baltalı dehşet! 5 kişi eve balkondan girip...
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı! "Çöp dağlarının sebebi biz değiliz"
Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı! "Çöp dağlarının sebebi biz değiliz"
İsrail hapishanelerinde Ben-Gvir döneminde 110 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail hapishanelerinde Ben-Gvir döneminde 110 Filistinli yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu
Shell, dizele alternatif geliştirdiği yakıtı piyasa sundu
Shell, dizele alternatif geliştirdiği yakıtı piyasa sundu
Kuveyt Türk'ten kullanıcılarına 1 milyon ödül bilet değerinde mil
Kuveyt Türk'ten kullanıcılarına 1 milyon ödül bilet değerinde mil
Barış Boyun suç örgütünün eylemlerinde kullandığı çocuklar itirafçı oldu
Barış Boyun suç örgütünün eylemlerinde kullandığı çocuklar itirafçı oldu
Tosyalı Holding, İspanya'da yılın en iyi Türk şirketi seçildi
Tosyalı Holding, İspanya'da yılın en iyi Türk şirketi seçildi