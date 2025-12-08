BIST 11.190
Anadolu Ajansı
Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.

Dün Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından dedektör köpeklerin de yardımıyla Yaşar'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, evinin 1 kilometre yakınındaki sazlık alanda Yaşar'ın cesedini buldu.

Yaşar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

