Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede liderler, Kazakistan ile Filistin arasındaki ilişkilerin dostluk, karşılıklı saygı ve destek bağları temelinde daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Tokayev ve Abbas, özellikle karşılıklı siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Orta Doğu’daki durumu da değerlendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu bağlamda bölgede “iki halk için iki devlet” formülü temelinde kalıcı barışın ve istikrarın hızla sağlanmasını amaçlayan uluslararası çabaları desteklediğini kaydetti.

Tokayev, ayrıca Abbas’ı Kazakistan’a davet etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise ülkesine ve halkına verdiği sürekli destekten dolayı Tokayev’e teşekkür etti.

Abbas, Kazakistan’ın küresel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesindeki önemli rolünün altını çizdi.

