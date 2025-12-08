BIST 11.190
DOLAR 42,56
EURO 49,59
ALTIN 5.732,15
HABER /  GÜNCEL

Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu'nun ses kaydı ile ilgili karar

Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu'nun ses kaydı ile ilgili karar

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma iddiasıyla yargılandığı duruşmada hukuka aykırı şekilde alınan ses kaydının sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Abone ol

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında ses kaydı alınıp sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKIRKÖY BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasında yargılamasına devam edildiği belirtildi.

Kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde alınan ses kaydının "X" isimli sosyal paylaşım platformunda yayımlandığı aktarılan açıklamada, "(Kaydeden ve nakleden) Sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi (Ses veya görüntülerin kayda alınması) kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Maça devam edemedi
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Maça devam edemedi
Muğla'da iki motosiklet çarpıştı! Acı haber...
Muğla'da iki motosiklet çarpıştı! Acı haber...
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
Beşiktaş - Gaziantep FK / Canlı anlatım
Beşiktaş - Gaziantep FK / Canlı anlatım
Futbolda bahis soruşturmasında 29 isme tutuklama talebi
Futbolda bahis soruşturmasında 29 isme tutuklama talebi
İsrailli bakandan skandal rozet! İdam oylamasına böyle geldi...
İsrailli bakandan skandal rozet! İdam oylamasına böyle geldi...
Kartalkaya'daki yangın faciasında gerekçeli karar açıklandı
Kartalkaya'daki yangın faciasında gerekçeli karar açıklandı
Altının kilogram fiyatı düşüşe geçti
Altının kilogram fiyatı düşüşe geçti
Şampiyonlar Ligi’nde 6.hafta başlıyor
Şampiyonlar Ligi’nde 6.hafta başlıyor
Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’i rahatsız etti
Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’i rahatsız etti
İstanbul'da su kesintisi olan 10 ilçe! Salı günü sular bakın saat kaçta gelecek
İstanbul'da su kesintisi olan 10 ilçe! Salı günü sular bakın saat kaçta gelecek