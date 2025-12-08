BIST 11.190
Muğla'da iki motosiklet çarpıştı! Acı haber...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Mahallesi'nde iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Erbil Gürül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde, plakaları henüz belirlenemeyen S.A'nın kullandığı motosiklet ile Erbil Gürül'ün kullandığı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Gürül, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

