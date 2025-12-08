BIST 11.190
DOLAR 42,56
EURO 49,50
ALTIN 5.731,30
HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi’nde 6.hafta başlıyor

Şampiyonlar Ligi’nde 6.hafta başlıyor

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan 6.hafta maçlarıyla sürecek. Maçlar, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Olympiacos karşılaşması yapılacak.

GALATASARAY, MONACO’YA KONUK OLACAK

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, yarın TSİ 23.00'da Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

9 Aralık Salı

18.30 Kairat Almaty - Olympiacos

20.45 Bayern Münih - Sporting CP

23.00 Monaco - Galatasaray

23.00 Atalanta - Chelsea

23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt

23.00 Inter - Liverpool

23.00 PSV Eindhoven - Atletico Madrid

23.00 Union Saint-Gilloise - Olympique Marsilya

23.00 Tottenham - Slavia Prag 

10 Aralık Çarşamba

20.45 Karabağ - Ajax

20.45 Villarreal - Kopenhag

23.00 Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

23.00 Bayer Leverkusen - Newcastle United

23.00 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

23.00 Club Brugge - Arsenal

23.00 Juventus - Pafos

23.00 Real Madrid - Manchester City

23.00 Benfica - Napoli

ÖNCEKİ HABERLER
Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’i rahatsız etti
Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’i rahatsız etti
İstanbul'da su kesintisi olan 10 ilçe! Salı günü sular bakın saat kaçta gelecek
İstanbul'da su kesintisi olan 10 ilçe! Salı günü sular bakın saat kaçta gelecek
AFAD uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de yağış alarmı...
AFAD uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de yağış alarmı...
Kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi bulundu
Kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi bulundu
Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 3 gündür bu haberle çalkalanıyor
Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 3 gündür bu haberle çalkalanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Uyuyan annesi, babası ve anneannesini öldürdü! "Kulağıma sesler gelmeye başladı" dedi
Uyuyan annesi, babası ve anneannesini öldürdü! "Kulağıma sesler gelmeye başladı" dedi
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
Aksaray'da baltalı dehşet! 5 kişi eve balkondan girip...
Aksaray'da baltalı dehşet! 5 kişi eve balkondan girip...
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı! "Çöp dağlarının sebebi biz değiliz"
Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı! "Çöp dağlarının sebebi biz değiliz"