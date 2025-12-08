Şampiyonlar Ligi’nde 6.hafta başlıyor

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan 6.hafta maçlarıyla sürecek. Maçlar, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Olympiacos karşılaşması yapılacak.
GALATASARAY, MONACO’YA KONUK OLACAK
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, yarın TSİ 23.00'da Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
9 Aralık Salı
18.30 Kairat Almaty - Olympiacos
20.45 Bayern Münih - Sporting CP
23.00 Monaco - Galatasaray
23.00 Atalanta - Chelsea
23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt
23.00 Inter - Liverpool
23.00 PSV Eindhoven - Atletico Madrid
23.00 Union Saint-Gilloise - Olympique Marsilya
23.00 Tottenham - Slavia Prag
10 Aralık Çarşamba
20.45 Karabağ - Ajax
20.45 Villarreal - Kopenhag
23.00 Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain
23.00 Bayer Leverkusen - Newcastle United
23.00 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt
23.00 Club Brugge - Arsenal
23.00 Juventus - Pafos
23.00 Real Madrid - Manchester City
23.00 Benfica - Napoli