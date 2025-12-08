BIST 11.224
Aksaray'da baltalı dehşet! 5 kişi eve balkondan girip...

Aksaray'da 5 kişi bir eve balkondan girip dehşet saçtı. Şüpheliler baltayla evin camlarını kırıp evde bulunan 2 kişiyi de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Küçükbölcek Mahallesi 1613. Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında bulunan daireye balkondan giren Duran Y, Serkan Y, Samet Y, Semih Y. ve Leyla Y. baltayla camları kırdı, evde bulunanlara saldırdı.

Saldırıda evde bulunan Özlem K. ve Hediye K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

