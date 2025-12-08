BIST 11.235
DOLAR 42,58
EURO 49,64
ALTIN 5.763,21
HABER /  GÜNCEL

Yoğun bakımdaki Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yeni açıklama

Yoğun bakımdaki Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yeni açıklama

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yeni açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, Durbay'ın durumunun stabil olduğu ve bilincinin açık şekilde tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Abone ol

Kolon kanseri tedavisi sürecinde kan değerlerindeki düşüş nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Durbay'ın sağlık durumunun stabil olduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını bildirdi.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

-Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabildir.

Sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olduğunda, belediyemiz tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. İyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Alarko'nun "Sanata İlk Adım" projesi 400 çocuk ve genci sanatla buluşturdu
Alarko'nun "Sanata İlk Adım" projesi 400 çocuk ve genci sanatla buluşturdu
LC Waikiki yeni yıl koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu
LC Waikiki yeni yıl koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sundu
Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ve AB liderleriyle bir araya gelecek
Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ve AB liderleriyle bir araya gelecek
Monaco-Galatasaray maçına doğru! Pocognoli: Onlara verebileceğimiz en iyi yanıt...
Monaco-Galatasaray maçına doğru! Pocognoli: Onlara verebileceğimiz en iyi yanıt...
Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni görev!
Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni görev!
MHP'li Semih Yalçın'dan Özdemir İnce'ye sert tepki: Köprüaltı çocuğu üslubu
MHP'li Semih Yalçın'dan Özdemir İnce'ye sert tepki: Köprüaltı çocuğu üslubu
Oğuz Erge cinayeti! Yargıtay kararını verdi
Oğuz Erge cinayeti! Yargıtay kararını verdi
Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu açıklandı
Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu açıklandı
Antalya'da panik yaratan deprem! AFAD açıkladı önce Konyaaltı sonra Serik
Antalya'da panik yaratan deprem! AFAD açıkladı önce Konyaaltı sonra Serik
Fenerbahçe'de şok gelişme! Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de şok gelişme! Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı
UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etti
UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etti
İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu