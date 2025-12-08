BIST 11.235
DOLAR 42,58
EURO 49,64
ALTIN 5.763,21
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ve AB liderleriyle bir araya gelecek

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ve AB liderleriyle bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış görüşmelerini ele almak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle bir araya gelecek.

Abone ol

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmeyle ilgili tüm detayları paylaşamayacağını belirten Pinho, ana gündem maddesinin barış süreci olduğunu bildirdi.

Pinho, Zelenskiy'nin, von der Leyen, Costa ve Rutte ile görüşmesinde, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının da ele alınacağına dikkati çekerek, "Bu konuyla ilgili tartışmaların gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne kadar sürmesi bekleniyor. Burada Ukrayna'nın 2026-2027 finansal ihtiyaçlarını karşılamak için nihai karar alınması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada da görüşmenin, Rutte'nin resmi konutunda gerçekleşeceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Monaco-Galatasaray maçına doğru! Pocognoli: Onlara verebileceğimiz en iyi yanıt...
Monaco-Galatasaray maçına doğru! Pocognoli: Onlara verebileceğimiz en iyi yanıt...
Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni görev!
Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni görev!
MHP'li Semih Yalçın'dan Özdemir İnce'ye sert tepki: Köprüaltı çocuğu üslubu
MHP'li Semih Yalçın'dan Özdemir İnce'ye sert tepki: Köprüaltı çocuğu üslubu
Oğuz Erge cinayeti! Yargıtay kararını verdi
Oğuz Erge cinayeti! Yargıtay kararını verdi
Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu açıklandı
Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu açıklandı
Antalya'da panik yaratan deprem! AFAD açıkladı önce Konyaaltı sonra Serik
Antalya'da panik yaratan deprem! AFAD açıkladı önce Konyaaltı sonra Serik
Fenerbahçe'de şok gelişme! Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de şok gelişme! Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı
UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etti
UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etti
İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuştu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuştu
TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Sürpriz karar çıkar mı, ekonomistlerden flaş tahmin
TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Sürpriz karar çıkar mı, ekonomistlerden flaş tahmin
Özel harekat polisi Emre Albayrak'ı şehit eden zanlılar kim? Baba ve 2 oğlu meğer...
Özel harekat polisi Emre Albayrak'ı şehit eden zanlılar kim? Baba ve 2 oğlu meğer...