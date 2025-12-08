BIST 11.218
DOLAR 42,56
EURO 49,62
ALTIN 5.761,36
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de şok gelişme! Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de şok gelişme! Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Abone ol

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etti
UNESCO, 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan etti
İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı günlük 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuştu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuştu
TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Sürpriz karar çıkar mı, ekonomistlerden flaş tahmin
TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Sürpriz karar çıkar mı, ekonomistlerden flaş tahmin
Özel harekat polisi Emre Albayrak'ı şehit eden zanlılar kim? Baba ve 2 oğlu meğer...
Özel harekat polisi Emre Albayrak'ı şehit eden zanlılar kim? Baba ve 2 oğlu meğer...
Ekrem İmamoğlu'nu duruşmada sinirlendi! Bu mu dikkatinizi çekti hakim bey
Ekrem İmamoğlu'nu duruşmada sinirlendi! Bu mu dikkatinizi çekti hakim bey
İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yapılacak! İSKİ duyurdu 4 saat boyunca su yok
İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yapılacak! İSKİ duyurdu 4 saat boyunca su yok
Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü
Süper Lig futbolcusunun otomobili küle döndü
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
"Futbolda bahis" soruşturmasında flaş gelişme! Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın son durumu
"Türkiye ile imzalanan muhtırayı iptal edin" çağrısı! Libya Yunanistan'a tepki gösterdi
"Türkiye ile imzalanan muhtırayı iptal edin" çağrısı! Libya Yunanistan'a tepki gösterdi
Pegasus, iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı
Pegasus, iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı
İzmir'de yılbaşı öncesi 860 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de yılbaşı öncesi 860 litre etil alkol ele geçirildi