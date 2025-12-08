MHP'li Semih Yalçın'dan Özdemir İnce'ye sert tepki: Köprüaltı çocuğu üslubu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo'nun İznik'teki düzenlediği ayine tepki göstereh MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce için "Özdemir İnce’nin kullandığı çirkin dil; sokak lisanı bile değil, köprüaltı çocuğu üslubu… " ifadelerini kullandı.

14. Leo’nun, Türkiye ziyaretinde İznik Konsili’nin 1700’üncü yılını kutlamak amacıyla düzenlediği ayine MHP lideri Devlet Bahçeli tepki gösterdi.

Bahçeli'nin eleştirilerine Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce'nin değerlendirmesi MHP'de öfkeyle karşılandı.

“Lan oğlum bu ne iştir”

Özdemir'in "Sen AKP’nin koskoca stepnesi değil misin, aç telefonu ortağına “Lan oğlum bu ne iştir” de,“Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmam” de. “Dediklerimi yapmazsanız istepneliği bırakırım” diye gözlerini korkut, meydan oku falan." ifadeleri tepki çekti.

"Orada ayin yapmaları bizden toprak kapma niyetlerinin göstergesi değildir"

Özdemir ayrıca "İznik, orada yapılan konsiller dolayısıyla Hıristiyan âlemi kadar Türkiye için de önemlidir. Orada ayin yapmaları bizden toprak kapma niyetlerinin göstergesi değildir. Tapusu bizdedir. MHP’nin bu anlamsız tepkisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Hıristiyan vatandaşlarını üzer ve korkutur. “MHP iktidara gelirse halimiz nice olur?” diye ürkmezler mi? MHP’nin ırkçılığı gizleyen bu din ayrımcılığı seçmen üzerinde olumlu etki yap(a)maz, kendisine müşteri kazandıramaz." ifadelerini kullandı.

"Sokak lisanı bile değil"

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından İnce'ye yanıt verdi. İnce'yi Bahçeli ve MHP'nin tutumunu alaya almakla suçlayan Yalçın, "Sözde “entelektüel” Özdemir İnce’nin kullandığı çirkin dil; sokak lisanı bile değil, köprü altı çocuğu üslubu… Bu sefil üslup; onun karakterini, seciyesini ele veriyor. " diye yazdı.

Papa'nın Türkiye ziyaretinde Gazze'deki soykırıma, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ukrayna-Rusya anlaşmazlığına el atmasına ses çıkarmamasına İnce'nin değinmemesine dikkat çeken Yalçın, İnce'ye şu tavsiyelerde bulundu:

"Tersi yüzü demesin. Vehim yalanına sığınmasın. Yunanistan’ın, Bizans ruhunu diriltme hayallerini gerçekleştirmek için -ABD desteğinde- Fener Rum Patrikhanesi’ni koçbaşı olarak kullanma hesaplarından söz etsin. Yunanistan’da Müslüman Türk azınlıklarınmüftü seçme haklarından bile mahrum bırakılmasını ele alsın. Lozan Antlaşması’na aykırı olmasına rağmen,Yunan hükûmetinin ülkedeki Türk varlığını reddetmesinin sebeplerine eğilsin.

ABD’nin, koca Latin dünyasının ruhani liderliğini tekeline almasını ve Siyonizm’i körü körüne desteklemesini irdelesin.

Ne yazık ki MHP düşmanlığı, bu eski tüfek solcu yazarların zaten kıt olan barutunu bitirmekle kalmadı, azıcık olan akıllarını da aldı. Bunların alayı, MHP düşmanlığı yüzünden dönüşüm ve başkalaşım geçirip birer siyasi mutanta evrildi.

Kim derdi ki bir devrin anlı şanlı devrim yobazları ve antiemperyalizm tellalları gelecekte müstevlilerin taşeronu olacak! Ayrıca bir aydına önce fikir namusu, sonra sağduyu ve ahlak, sonra da doğru bilgi gerek.

Pek aşina olduğu Fransız edebiyatının önemli isimlerinden Albert Camus’nün veciz bir sözü, Özdemir İnce’nin tarihî ve siyasi cehaletiniözetliyor: “İnsan bilmediği konularda hep abartılı fikirlere sahip olur.”