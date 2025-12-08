Beşiktaş - Gaziantep FK / Canlı anlatım

Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, Tüpraş Stadyumu’nda kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Abone ol

Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sahasında 3 maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Son üç karşılaşmada kaybetmeyen ve form grafiğini yükselten Gaziantep FK ise deplasmandan puanla dönme peşinde.

Beşiktaş 1 - 1 Gaziantep FK

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

45'Orkun'un pasında sol kanattan hareketlenen Jota'nın vuruşu zayıf kaldı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45'Cerny'nin pasında Bilal Toure karşı karşıya kaldı. Bilal'in vuruşunu kaleci Zafer çıkardı.

35'GOL! Bilal Toure topu ağlara gönderdi. Kaleci Zafer'in uzaklaştırmak için vurduğu top Bilal'e çarparak ağlara gitti.

35'Gökhan'ın ortasında Bilal zor pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci direk dibinden çıkardı.

28'Cerny'nin vuruşunu kaleci Zafer çıkardı.

23'Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz Ünder oyuna devam edemeyecek.

21'Sol çaprazdan topla buluşan Orkun'un vuruşu yan ağlarda kaldı.

13'Orkun Kökçü'nün vuruşu barajdan döndü.

13'Beşiktaş ceza sahası yayı üstünden frikik kazandı.

10'Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topu Bilal'e gelmeden kaleci Zafer araya girerek kontrol etti.

7'GOL! Bayo, Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasta Gökhan Sazdağı, topu ayağının altından kaçırdı. Karşı karşıya kalan Bayo, Ersin'i mağlup etti ve takımını öne geçirdi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Gaziantep FK ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, El Bilal Toure.

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Bayo, Maxim

RAFA SILVA KADRODA YOK!

Beşiktaş, bireysel antrenmanlara dönen yıldız oyun kurucu Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişme yaşadı. Son üç günde takımla çalışan Silva, kadroda yer almadı.

Takımın yaratıcı gücünü son haftalarda üstlenen Vaclav Cerny, hücumda önemli rol oynamayı sürdürürken; Cengiz Ünder de ürettiği pozisyonlarla siyah-beyazlıların en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almaması, Jonas Svensson'un ise durumunun belirsizliğini koruması teknik ekibi düşündüren konular arasında. Karagümrük maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz ile sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gabriel Paulista ise mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Gaziantep FK cephesinde ise sakatlık sorunları sürüyor. Ali Mevran Ablak ve Salem Mbakata uzun süredir devam eden diz problemleri nedeniyle forma giyemiyor. Eyüpspor karşısında sakatlanan ve kupa maçını kaçıran Melih Kabasakalın da oynaması beklenmiyor. Öte yandan Muhammet Taha Güneş ve Nazım Sangare, bahis ihlali nedeniyle cezalı durumda.

Gaziantep FK, geçen sezon mart ayında Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek deplasmandaki 8 maçlık yenilgi serisine son vermişti. Ancak kırmızı-siyahlılar bu sezon aynı performansı sergileyemiyor. İlk 9 maçta topladığı 17 puanla iyi bir başlangıç yapan ekip, son 5 lig maçında maç başına yalnızca bir puan ortalaması yakalayabildi. Eyüpspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet, form düşüklüğünü gözler önüne sererken; hafta içi Yeşil Yalova FK karşısında kazanılan 2-0'lık Türkiye Kupası galibiyeti moral depoladı. Teknik direktör Burak Yılmaz, takımın Avrupa kupaları hedefini sürdürdüğünü ancak bunun için üst sıralardaki rakiplere karşı galibiyet alınması gerektiğini vurguladı.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı. Antalyaspor'u deplasmanda 3-1, Karagümrük'ü 2-0 yenen Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe derbisinden 3-2 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHADAKİ SIKINTISI

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 lig maçında sadece 1 puan alabildi. Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu üç maçın tamamında skor üstünlüğünü elde etmesine rağmen avantajını koruyamadı.

BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP FK'YE KARŞI SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Siyah-beyazlı ekip, ligde Gaziantep FK ile oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemedi.

Geçen sezonun ikinci yarısında 2-0 kaybeden Beşiktaş, geçen yılın ilk devre maçında 1-1 berabere kalmış, ikinci devrede ise sahasında 2-1 mağlup olmuştu.