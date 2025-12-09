İletişim Başkanlığından ‘Yenişehir’ iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kanal İstanbul güzergâhı ve İstanbul Havalimanı çevresinde “Yenişehir” adıyla yeni bir ilçe kurulacağı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak şekilde 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddiaların gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif nitelikte olduğu belirtildi.

'İstanbul'da yeni ilçe kurulmasına ilişkin çalışma yok'

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca, il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanmasının ancak kanun ile yapılabildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı'nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi, doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur."