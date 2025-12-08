BIST 11.129
Juventus'a büyük şok! Milli yıldız Kenan yıldız elinden geleni yaptı

Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Milli yıldız Kenan Yıldız'ın golü yenilgiye engel olamadı.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Juventus'u konuk etti. Karşılaşma Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 7. ve 78. dakikalarda Rasmus Hojlund'dan geldi.

KENAN YILDIZ'DAN ŞIK GOL

Juventus'un tek golü 59. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi. Bu gol Kenan'ın bu sezon ligdeki 5. golü olarak kayıtlara geçti. Genç yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı.

JUVENTUS'UN SERİSİ BOZULDU

Bu sonuçla birlikte Napoli üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek 31 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe çıktı. Juventus ise 5 maçlık yenilmezlik serisini kaybederek haftayı 23 puanla 7. sırada tamamladı.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Bologna deplasmanına gidecek. Napoli ise Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.

