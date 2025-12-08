Hesaplara yatmadan iptal edilmişti! Seyyanen zam geri dönüyor, meslekler değişti

Tepkilerin ardından geri çekilen kamuda yönetici-uzman pozisyonundaki personelin maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme yeniden Meclis'e taşınacak.

Kamuda görevli teknik ve uzman personele 30 bin TL' seyyanen zam yapılmasını içeren teklifini TBMM Genel Başkanlığına sunuldu. Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve tüm partilerin ortak oyu ile kabul edilen düzenleme, kamuoyunda artan tepkilerin ardından 'çalışma barışını' bozabileceği öne sürülerek geri çekildi.

Sözcü'de yer alan habere göre geri çekilen düzenlemenin revize edilerek yeniden Meclis'e sunulacağı öğrenildi.

TEKLİF DÖNÜYOR, MESLEKLER DEĞİŞİYOR

Meclis'e sunulan yeni düzenlemede, seyyanen zam kapsamına üst düzey kamu personelleri dahil edilmeyecek. Söz konusu artış 375 sayılı KHK'nın ek III sayılı cetvelinde yer alan müfettiş ve uzman meslekleri ile sınırlı tutulacak.

Teklifin bütçe görüşmeleri sonlanmadan TBMM Genel Kurulu'na taşınması bekleniyor.