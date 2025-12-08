Kan donduran olay! Yeğenini yaralayıp toprağa gömdü!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Suriye uyruklu A.A., güvenlik kamerası incelemeleriyle dayısı tarafından baraj çevresine götürüldüğünün belirlenmesi üzerine yürütülen aramada vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde yaralı olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun darp edildiği tespit edilirken, gözaltına alınan zanlı dayı M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Abone ol
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu A.A'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. (30) tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu.
Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.A. buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.