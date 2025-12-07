Meteoroloji’den 22 kent için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok bölgede kuvvetli sağanak etkili olurken, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde su baskınları, yolların göle dönmesi ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji, 22 kent için sarı kodlu uyarı yayımlarken, yağışların bazı bölgelerde çok kuvvetli olacağı, yüksek kesimlerde kar, buzlanma ve don olaylarının görüleceği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan uyarı sonrası beklenen kuvvetli sağanak yağışlar başladı.

MGM'DEN PEŞ PEŞE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR VE SAĞANAK ALARMI

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların;Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

22 KENTTE SARI KODLU UYARI

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Erzurum, Erzincan, Adana, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van, Hakkari, Muş, Bingöl, Tunceli

İSTANBUL

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından sokak ve caddeler göle döndü. Arnavutköy'de caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bayrampaşa'da ise sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı; bazı evleri ise su bastı. Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane'de de yollar göle döndü.

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde biriken yağmur suyu suyu nedeniyle yaya ve araçlar zor anlar yaşadı. Araçlar caddede ilerlemekte güçlük çekti. Bayrampaşa'da ise sabah saatlerinde yağış etkisini azalttı. Yağmura çoğu kişi hazırlıksız yakalandı. Şişli'de sokaklar sağanak yağmur sonrası göle dönerken, bir iş yerinin bahçesi su altında kaldı bahçede bulunan süs bitkileri zarar gördü. Kağıthane'de sağanak yağış sonrası göle dönen yolda ilerlemekte zorlanan bir minibüs cep telefonu kamerasına yansıdı.

SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ! PİKAP İLE KAMYONET DEREYE DÜŞTÜ

Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü. Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.