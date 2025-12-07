Sarıyer'de yol çöktü: Pikap ile kamyonet dereye uçtu

Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle derenin üzerindeki yol çöktü. Çökme sonucu pikap ile kamyonet dereye düşerken, bazı iş yerlerini ise su bastı.

İstanbul Sarıyer'e bağlı Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.