BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  GÜNCEL

Sarıyer'de yol çöktü: Pikap ile kamyonet dereye uçtu

Sarıyer'de yol çöktü: Pikap ile kamyonet dereye uçtu

Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle derenin üzerindeki yol çöktü. Çökme sonucu pikap ile kamyonet dereye düşerken, bazı iş yerlerini ise su bastı.

Abone ol

İstanbul Sarıyer'e bağlı Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliğinden "Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu" iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliğinden "Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu" iddialarına ilişkin açıklama
Bahis soruşturması kapsamında gözaltında alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Bahis soruşturması kapsamında gözaltında alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Mağarada cesedi bulundu! Otopsideki ilk bulgulara göre...
Mağarada cesedi bulundu! Otopsideki ilk bulgulara göre...
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama: ''Temel ilaçların yüzde 52'sinde stoklar sıfırlandı''
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama: ''Temel ilaçların yüzde 52'sinde stoklar sıfırlandı''
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi
Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
ABD'de Demokratlardan Trump'ın ulusal güvenlik stratejisine tepki
ABD'de Demokratlardan Trump'ın ulusal güvenlik stratejisine tepki
Alanya-Antalya karayolunda araçlar mahsur kaldı
Alanya-Antalya karayolunda araçlar mahsur kaldı
Kesenin ağzı açıldı, teklif dudak uçuklattı! Galatasaray Salah'ı istiyor!
Kesenin ağzı açıldı, teklif dudak uçuklattı! Galatasaray Salah'ı istiyor!
Emanet kasasının soyulmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı! Kayınpederi, kayınvalidesi...
Emanet kasasının soyulmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı! Kayınpederi, kayınvalidesi...
İstanbul'da sağanak! Sarıyer'de yol çöktü! Pikap ile kamyonet dereye düştü
İstanbul'da sağanak! Sarıyer'de yol çöktü! Pikap ile kamyonet dereye düştü