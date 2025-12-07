BIST 11.007
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yolcu otobüsünün Osmaniye-Gaziantep kara yolunda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsü, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Düziçi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.

